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"Зачистка окопов, уніжтоженіє… як, противника!": фоторепортаж із військових навчань на Донеччині

23 липня, 2023 неділя
18:15
Війна з Росією Військові навчання на Донеччині поблизу лінії фронту

Знімальна група Donbas Frontliner побувала на навчанні бригади 93 ОМБр "Холодний Яр" поблизу лінії фронту та познайомилась із військовослужбовцем із позивним Шиша родом із Донецька

Навчання відбуваються неподалік від лінії фронту, у той короткий період, поки бригада перебуває на відведенні. Основний напрямок – штурми. Адже це ті навички, що потрібні захисникам у найближчий період. До того вони здебільшого тримали оборону. Саме зараз декілька груп по черзі відпрацьовували штурм "ворожого" окопу.

"Чудово впоралися. Не тільки ми, тут всі добре працювали. А так розказати я не знаю", - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Шиша" ділиться враженнями після навчання. 

Бригада 93 ОМБр "Холодний Яр" відпрацьовує штурм

Шиша був командиром групи і "тримав" перехрестя в окопі.

"Як по сценарію? – говорить Шиша. - Зачистка окопов, уніжтоженіє… як, противника! В основному вриваємося, штурмуємо. Зараз війна на нову стадію переходить, то ми в основному обороняли, захищалися. А тепер прийдеться постійно штурмувати – під'їзди, дома, підвали… Приватні сектора. По лісах бігати, міни шукати. Навчаємо мінній справі, саперній – таке. Коротше, тут велике поле…".

На навчаннях Шиша керував групою і контролював перехрестя з окопу

Військовий родом із Донецька, зараз воює у рідній області. До того, як піти на війну, працював за заводі Ковальської у Києві.

"А я там якраз арміровав, - розповідає він. - Арматуру в'язав, потом бетонував. Такий спектр був будівельний. До цього чоботярською справою займався, машинами займався, взагалі корабельний…"

Військовослужбовець Шиша народився в Донецьку і зараз воює в рідній областіВійськовослужбовець Шиша народився в Донецьку і зараз звільняє рідну область
 

У телефоні вмикається звук тривоги. Вибухи навчальні змішуються із вибухами цілком реальними – десь далеко.

Шиша сором’язливий, весь час говорить, що йому нема чого розповісти, і нам краще пошукати "цікавіших" героїв. Під "нема чого розповісти" підпадає, зокрема, чотири поранення. 

"Горло, зв'язки перебивав… - з байдужістю згадує він. - Мене в Академії медичній в Києві збирали, потім тут, в Діпрі, потім в цей забирали... А що розказали? Нічого такого...". 

На прощання все таки дає свій номер і просить скинути фотки.

Авторка тексту: Олена Максименко
Фото: Олена Максименко, Андрій Дубчак

Матеріал створений у межах партнерства Еспресо і  Donbas Frontliner. 

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Donbas Frontliner – незалежне репортерське медіа, яке розповідає про війну, розвʼязану РФ проти України. У фокусі уваги – події на лінії фронту, нещодавно звільнених територіях, в тилу; документування доказів та свідчень очевидців щодо воєнних злочинів Росії. У 2022 році команда стала переможцем Free Media Award 2022; засновник медіа Андрій Дубчак – лауреат премії імені Григорія Гонзадзе 2023 року. Соцмережі Donbas Frontliner.

військові
ЗСУ
Донеччина
репортаж
Військові новини
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