Навчання відбуваються неподалік від лінії фронту, у той короткий період, поки бригада перебуває на відведенні. Основний напрямок – штурми. Адже це ті навички, що потрібні захисникам у найближчий період. До того вони здебільшого тримали оборону. Саме зараз декілька груп по черзі відпрацьовували штурм "ворожого" окопу.

"Чудово впоралися. Не тільки ми, тут всі добре працювали. А так розказати я не знаю", - військовослужбовець 93 ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Шиша" ділиться враженнями після навчання.

Бригада 93 ОМБр "Холодний Яр" відпрацьовує штурм

Шиша був командиром групи і "тримав" перехрестя в окопі.

"Як по сценарію? – говорить Шиша. - Зачистка окопов, уніжтоженіє… як, противника! В основному вриваємося, штурмуємо. Зараз війна на нову стадію переходить, то ми в основному обороняли, захищалися. А тепер прийдеться постійно штурмувати – під'їзди, дома, підвали… Приватні сектора. По лісах бігати, міни шукати. Навчаємо мінній справі, саперній – таке. Коротше, тут велике поле…".

На навчаннях Шиша керував групою і контролював перехрестя з окопу

Військовий родом із Донецька, зараз воює у рідній області. До того, як піти на війну, працював за заводі Ковальської у Києві.

"А я там якраз арміровав, - розповідає він. - Арматуру в'язав, потом бетонував. Такий спектр був будівельний. До цього чоботярською справою займався, машинами займався, взагалі корабельний…"

Військовослужбовець Шиша народився в Донецьку і зараз звільняє рідну область



У телефоні вмикається звук тривоги. Вибухи навчальні змішуються із вибухами цілком реальними – десь далеко.

Шиша сором’язливий, весь час говорить, що йому нема чого розповісти, і нам краще пошукати "цікавіших" героїв. Під "нема чого розповісти" підпадає, зокрема, чотири поранення.

"Горло, зв'язки перебивав… - з байдужістю згадує він. - Мене в Академії медичній в Києві збирали, потім тут, в Діпрі, потім в цей забирали... А що розказали? Нічого такого...".

На прощання все таки дає свій номер і просить скинути фотки.

Авторка тексту: Олена Максименко

Фото: Олена Максименко, Андрій Дубчак

Матеріал створений у межах партнерства Еспресо і Donbas Frontliner.

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