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Шишова вбили білоруські КДБшники, Москві вигідне напруження між Україною та Білоруссю, - Фейгін

3 серпня, 2021 вiвторок
18:07
Кримінал Марк Фейгін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін заявив, що засновника "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова вбили у Києві білоруські КДБшники у співпраці з російськими спецслужбами, оскільки Москві вигідне напруження між Україною та Білоруссю

Про це Фейгін сказав у програмі "Змістовно з Христиною Яцків" на Еспресо.TV.
 
"Вбивство одного із засновників "Білоруського дому в Україні" Віталія Шишова - це не поодинокий випадок. Подібне було ще при Януковичі у 2012 році, коли до Києва приїхав російський опозиціонер Леонід Развозжаєв, який був викрадений та переданий російським спецслужбам. Однозначно, авторство вбивства під виглядом самогубства Шишова потрібно адресувати Мінську, адже зовсім нещодавно в бік України лунали попередження про те, щоб українська влада не підтримувала білоруських опозиціонерів, громадян Білорусі, які воювали за Україну в російсько-українській війні, мовляв, вони становлять загрозу режиму Лукашенка. Тому логіка й мотив діяти саме таким чином у Мінська є", - сказав Фейгін.
 
Російський опозиціонер також зауважив, що порівняно з суперечками щодо участі спецслужб РФ у примусовій посадці літака Ryanair у Мінську російський слід у випадку загибелі Віталія Шишова цілком імовірний, оскільки рівень напруження між Москвою та Києвом зараз дуже високий.

"Напруження між Києвом та Москвою досягає високого градусу, особливо через вимоги президента Росії Володимира Путіна, які були висловлені у його статті про братні народи. Тому подібні провокації для Москви зараз надзвичайно сприятливі, ще й через початок військових навчань "Захід 2020-2021" і заяву Мінська, що військові частини РФ будуть передислоковуватися територією Білорусі. Це пряма загроза в бік Києва, оскільки Москві вигідна напружена ситуація між Україною та Білоруссю. Тому я вважаю, що Шишова вбили білоруські КДБшники", - пояснив Фейгін.

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вбивство
ФСБ
Марк Фейгін
КДБ Білорусі
Віталій Шишов
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