"Лукашенко вбиває власних громадян, цього разу - в Україні": європейські політики реагують на загибель Шишова

Еспресо.TV ділиться реакцією європейських політиків щодо імовірного вбивства Віталія Шишова.



Так, глава МЗС Латвії Едгар Ринкевичс шокований подією.



"Шокуючі новини про смерть білоруського активіста Віталія Шишова, якого знайшли повішеним у Києві. Мої глибокі співчуття його родині та друзям. Необхідно провести ретельне розслідування обставин, що призвели до його смерті", - написав він.



Литовський євродепутат Петрас Аустревічюс назвав подію в Києві "актом тероризму".

"Убивство громадянина Білорусі Віталія Шишова, керівника ГО "Білоруський дім" в Україні - це ще один акт міжнародного тероризму з боку режиму Лукашенка", - написав він.



Нагадаємо, 2 серпня Віталій Шишов вийшов на прогулянку в Києві та не повернувся

На ранок вівторка, 3 серпня, його знайшли повішеним у парку.

У Білоруському домі, чиїм співзасновником був Віталій Шишов, заявили про стеження за ним.

Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що з приводу стеження в поліцію не зверталися

Віола фон Крамон, німецька депутатка від "Зелених" назвала цю подію ще одним нічним жахом.Британський посол в Україні Мелінда Сімонс висловила співчуття родині Віталія Шишова та заявила, що чекає від правоохоронців швидкої реакції та результатів розслідування.