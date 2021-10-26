Шість блокпостів: з окупованого Севастополя випускатимуть тільки за наявності довідки про вакцинацію
Жителі окупованого Севастополя зможуть виїхати з міста тільки за наявності довідки про вакцинацію від COVID-19
Про це з посиланням на губернатора окупантів Михайла Развожаєва повідомляють російські ЗМІ.
Щоб виїхати з Севастополя, місцеві жителі також можуть пред'явити документи про перенесений коронавірус або негативний ПЦР-тест. Такий захід почне діяти з 30 жовтня. Зокрема, в місті встановлять шість блокпостів для перевірки документів.
Раніше губернатор окупантів казав, що аналогічні правила введуть для тих, хто в'їжджає в місто. За його словами, таке рішення прийняте, щоб не допустити масового напливу туристів.
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