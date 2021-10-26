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Шість блокпостів: з окупованого Севастополя випускатимуть тільки за наявності довідки про вакцинацію

26 жовтня, 2021 вiвторок
19:58

Жителі окупованого Севастополя зможуть виїхати з міста тільки за наявності довідки про вакцинацію від COVID-19

Про це з посиланням на губернатора окупантів Михайла Развожаєва повідомляють російські ЗМІ.

Щоб виїхати з Севастополя, місцеві жителі також можуть пред'явити документи про перенесений коронавірус або негативний ПЦР-тест. Такий захід почне діяти з 30 жовтня. Зокрема, в місті встановлять шість блокпостів для перевірки документів.

Раніше губернатор окупантів казав, що аналогічні правила введуть для тих, хто в'їжджає в місто. За його словами, таке рішення прийняте, щоб не допустити масового напливу туристів.

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Севастополь
окупація
блокпост
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