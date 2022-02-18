Шість країн ЄС закликали Росію не визнавати "ЛДНР"

Про це пише Інтерфакс-Україна.



"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з ухваленням Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", - наголосив постпред Франції в ООН Ніколя де Рів'єр, який представляв заяву країн.



У своєму зверненні до Росії представники держав "застерігають її від кроку, що став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також суперечив би духу та літері Мінських домовленостей".

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