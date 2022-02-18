Шість країн ЄС закликали Росію не визнавати "ЛДНР"
Франція, Німеччина, Естонія, Норвегія, Ірландія, Албанія й делегація Євросоюзу закликали РФ не визнавати незалежності "ЛДНР"
Про це пише Інтерфакс-Україна.
"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з ухваленням Держдумою РФ резолюції із закликом до президента РФ визнати незалежність самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", - наголосив постпред Франції в ООН Ніколя де Рів'єр, який представляв заяву країн.
У своєму зверненні до Росії представники держав "застерігають її від кроку, що став би подальшим порушенням суверенітету та територіальної цілісності України, а також суперечив би духу та літері Мінських домовленостей".
- Нагадаємо, 15 лютого Держдума Росії прийняла постанову про звернення до Путіна щодо визнання "ДНР" та "ЛНР". У відповідь на це Верховна Рада України ухвалила проєкт постанови №7048 щодо звернення до Єврокомісії, ПАРЄ, ООН, НАТО, ОБСЄ, урядів і парламентів держав світу про невизнання незалежності "ЛНР" і "ДНР". Також відомо, що з цього приводу Україна ініціює термінове засідання ТКГ.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав визнання РФ так званих Л/ДНР "політичною катастрофою", що може зупинити процес Мінських домовленостей. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що визнання Росією незалежності "ДНР" і "ЛНР" стане грубим порушенням міжнародного права, та попередив про "швидку та тверду відповідь" США та партнерів.
- 16 лютого Україна офіційно звернулася до Ради безпеки ООН через можливе визнання РФ так званих Л/ДНР та попросила провести засідання у четвер.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко припустив можливість визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР".
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