Шістьох полонених російських військових засудили до 8-15 років ув’язнення
Засуджено ще 6 полонених російських окупантів, які вбивали і катували місцевих мешканців, проводили допити та мародерства
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Також на Київщині слідчі СБУ спільно з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох російських військових, причетних до звірств у Бучанському районі.
На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила схрони, у яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.
- Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила двох мешканок Рівненщини, які виправдовували російські воєнні злочини в Україні та прославляли загарбників. Тепер їм загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.
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