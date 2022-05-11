Шістьох полонених російських військових засудили до 8-15 років ув’язнення

Про це повідомляє Служба безпеки України.



Також на Київщині слідчі СБУ спільно з Офісом Генпрокурора ідентифікували ще трьох російських військових, причетних до звірств у Бучанському районі.



На Чернігівщині та Київщині СБУ виявила схрони, у яких зберігали велику кількість набоїв і боєприпасів.

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки України викрила двох мешканок Рівненщини, які виправдовували російські воєнні злочини в Україні та прославляли загарбників. Тепер їм загрожує до трьох років тюремного ув'язнення.

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