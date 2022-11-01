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Шкарлет оцінив готовність навчальних закладів в Україні до опалювального сезону

1 листопада, 2022 вiвторок
15:52
Суспільство опалення-діти-школа

Навчальні заклади по всій Україні в середньому готові до опалювального сезону на більш ніж 93%

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 1 листопада сказав міністр освіти та науки Сергій Шкарлет, передає "Радіо Свобода".

"Наприклад, коледжі готові на 81% в цілому по державі, заклади професійно-технічної освіти готові на 92%, школи (де найбільша кількість учасників освітнього процесу) – на 94%, дошкільна освіта на 95% готова", – зазначив очільник МОН.

За словами Шкарлета, наразі в києві та ще 13 областях України заклади освіти готові до опалювального сезону на 100%, і ще у 7 областях ця готовність – на рівні 90%.

Міністр також наголосив, що заклади освіти "мають переважне право на забезпечення теплом".

  • Кабінет Міністрів затвердив Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою від 19 липня 2022 року зафіксовано ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде зменшено на 10%.
  • До наступного опалювального сезону Україна планує повністю відмовитися від використання природного газу для опалення завдяки альтернативним джерелам енергії.

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війна з Росією
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Наука
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