Шкарлет заявив, що лише 1% освітян погодились на співпрацю з РФ, і влада знає їхні прізвища
По всій Україні лише 1% освітян погодились на співпрацю з російськими окупантами, владі відомі майже всі прізвища цих людей, і кожен із них відповідатиме перед законом
Про це в ефірі телемарафону заявив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
За його словами, кількість освітян, які погодилися викладати за російською програмою, "вкрай низька".
"Кількість вчителів, які погодилися на колабораційні дії та співпрацювали з окупантами, вкрай низька. Ми співпрацюємо з правоохоронними органами, прізвища майже всіх відомі. Вони абсолютно повною мірою відповідатимуть перед законом за свої колабораціоністські дії. Це справа правоохоронних органів, я сподіваюся, що всіх буде притягнуто", – наголосив очільник МОН.
Шкарлет додав, що на Херсонщині більшість дітей не пішли до школи, а навчалися дистанційно за українською програмою.
- 9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.
- ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.
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