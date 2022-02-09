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#ШкарлетГеть: студентська спільнота анонсувала акцію під ОПУ за звільнення міністра освіти

9 лютого, 2022 середа
17:14
Суспільство

Студентська спільнота анонсувала протест 14 лютого о 10:00 за звільнення міністра освіти Сергія Шкарлета

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено. Ми виходимо до Офісу Президента, щоб голосно заявити основну вимогу студентства: Шкарлет має піти!" - йдеться на сторінці події.

На думку протестувальників, Шкарлет не відповідає вимогам, необхідним для перебування на посаді міністра освіти.

"Сергій Шкарлет неодноразово доводив свою невідповідність посаді: у його наукових роботах було виявлено плагіат; він перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА; у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником; він призначив ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти", - зазначили вони.

До акції протесту долучаться студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші студентські спільноти України.

  • Нагадаємо, у вересні 2021 року у Києво-Могилянській академії відбувся другий тур виборів на посаду президента закладу. Тоді жоден із двох кандидатів не набрав більше 50% голосів. Були призначені повторні вибори.
  • Ексміністр освіти України Сергій Квіт заявив, що на виборчу дільницю ЗВО напали і викрали скриньку з бюлетенями. 
  • Згодом стало відомо, що Квіт переміг на виборах президента НаУКМА.
  • 1 лютого 2022 року Сергій Шкарлет заявив, що МОН не визнаватиме результатів конкурсу на посаду президента Києво-Могилянської академії і видасть наказ про нові вибори, оскільки попередні вважає проведеними з порушенням процедур. Згодом МОН оголосило новий конкурс на посаду президента "Могилянки".
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра освіти Сергія Шкарлета з вимогою пояснити відмову МОН визнавати результати виборів очільника Києво-Могилянської академії та призначення повторних виборів.

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