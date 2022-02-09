ШкарлетГеть: студентська спільнота анонсувала акцію під ОПУ за звільнення міністра освіти

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Попри численні листи від органів студентського самоврядування провідних українських університетів до Прем'єр-міністра України та Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, процес відставки міністра-плагіатора не запущено. Ми виходимо до Офісу Президента, щоб голосно заявити основну вимогу студентства: Шкарлет має піти!" - йдеться на сторінці події.



На думку протестувальників, Шкарлет не відповідає вимогам, необхідним для перебування на посаді міністра освіти.



"Сергій Шкарлет неодноразово доводив свою невідповідність посаді: у його наукових роботах було виявлено плагіат; він перевищує свої повноваження та не бажає визнавати результати виборів президента НаУКМА; у його підпорядкуванні знаходяться люди, які пов’язані з режимом Януковича та безпосередньо з Табачником; він призначив ректором НАУ М. Луцького, який підпадає під люстрацію за співпрацю з режимом Януковича і не має права очолювати заклад вищої освіти", - зазначили вони.



До акції протесту долучаться студенти НаУКМА, КПІ, НАУ та інші студентські спільноти України.

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