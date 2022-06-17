Шкодую, що мовчала у 2014 році. Вірю, що Україна поверне Крим, - дружина Усика
Дружина Олександра Усика Катерина шкодує, що мовчала у 2014 році, коли Росія окупувала Крим
Про це повідомляє "Трибуна".
Катерина Усик впевнена, що Україна поверне всі окуповані території
"Я вірю, що Україна все поверне. Включно з Кримом. Єдине про що я шкодую зараз, що мовчала у 2014 році. Дуже шкодую", – написала дружина Усика.
- 5 квітня окупаційна влада Криму вирішила позбавити Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".
- Дружина Олександра Усика заявила, що український боксер уникав запитань про Крим через погрози.
- 5 червня Катерина Усик заявила про впевненість, що Володимира Путіна у дитинстві били та не любили
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.52
Купівля 34.52Продаж 35.33
-
EUR
Купівля 35.98Продаж 37.25
- Актуальне
- Важливе