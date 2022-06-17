Шкодую, що мовчала у 2014 році. Вірю, що Україна поверне Крим, - дружина Усика

Про це повідомляє "Трибуна".

Катерина Усик впевнена, що Україна поверне всі окуповані території

"Я вірю, що Україна все поверне. Включно з Кримом. Єдине про що я шкодую зараз, що мовчала у 2014 році. Дуже шкодую", – написала дружина Усика.

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