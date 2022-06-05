Цих хлопців явно у дитинстві били та не особливо любили, - дружина Усика висміяла Путіна, Шойгу і Пєскова
Дружина боксера Олександра Усика, Катерина, впевнена, що Володимира Путіна у дитинстві били та не любили
Про це повідомляє Еспресо.TV.
В Instagram Катерини Усик з'явилась stories, де вона висміяла Володимира Путіна, Сергія Шойгу та Дмитра Пєскова.
"Ось, будь ласка, не опрацьована дитяча травма. Насправді, все дуже серйозно, як ми бачимо. Цих трьох хлопців явно у дитинстві били та не особливо любили. Ось і результат", – написала дружина боксера.
- 5 квітня окупаційна влада Криму вирішила позбавити Олександра Усика відзнаки "За вірність обов'язку".
- Дружина Олександра Усика заявила, що український боксер уникав запитань про Крим через погрози.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.11
Купівля 34.11Продаж 35.39
-
EUR
Купівля 36.02Продаж 37.76
- Актуальне
- Важливе