Про це повідомляє Еспресо.TV.

В Instagram Катерини Усик з'явилась stories, де вона висміяла Володимира Путіна, Сергія Шойгу та Дмитра Пєскова.

"Ось, будь ласка, не опрацьована дитяча травма. Насправді, все дуже серйозно, як ми бачимо. Цих трьох хлопців явно у дитинстві били та не особливо любили. Ось і результат", – написала дружина боксера.

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