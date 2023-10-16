Школу у Франції, де раніше стався напад на вчителя, евакуювали через повідомлення про замінування
У понеділок вранці середню школу в Аррасі, Франція, де відбувся напад на вчителя, евакуювали через повідомлення про замінування. На місце прибула поліцейська команда експертів-вибухотехніків
Про це повідомляє Reuters.
У понеділок вранці, 16 жовтня, середню школу в Аррасі, на півночі Франції, де в п'ятницю стався напад на вчителя, евакуювали після повідомлення про замінування.
На місце прибула поліцейська команда експертів-вибухотехніків.
Вчителі та учні середньої школи "Ліцей Гамбетта" зібралися на подвір'ї будівлі навпроти їхньої школи, а співробітники служби цивільного захисту намагалися їх заспокоїти.
- У п'ятницю, 13 жовтня, 20-річний чоловік наніс смертельне ножове поранення вчителю французької мови і поранив ще двох людей під час нападу в ліцеї Гамбетта. Президент Емманюель Макрон засудив цей напад, назвавши його "варварським ісламським тероризмом".
- Після нападу Франція була переведена на найвищий рівень бойової готовності.
- Наступного дня, 14 жовтня, пресслужба Лувру оголосила про закриття музею на добу з міркувань безпеки після збройного нападу ісламістів у північно-східному містечку Аррас. Слідом за Лувром евакуювали і Версальський палац.
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