Школу у Франції, де раніше стався напад на вчителя, евакуювали через повідомлення про замінування

Про це повідомляє Reuters.

У понеділок вранці, 16 жовтня, середню школу в Аррасі, на півночі Франції, де в п'ятницю стався напад на вчителя, евакуювали після повідомлення про замінування.

На місце прибула поліцейська команда експертів-вибухотехніків.

Вчителі та учні середньої школи "Ліцей Гамбетта" зібралися на подвір'ї будівлі навпроти їхньої школи, а співробітники служби цивільного захисту намагалися їх заспокоїти.