Шмигаль анонсував запуск режиму "без паперів" через три місяці

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.



"Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці. ... Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметья в електронних реєстрах", - написав Шмигаль.



Він зазначив, що завдяки впровадженню режиму "без паперів" кількість електронних послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова буде знищена.



Прем'єр наголосив, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв впровадження режиму "без паперів" з 24 серпня.

Зеленський 6 серпня підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.