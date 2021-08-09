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Головна Економіка Шмигаль анонсував запуск режиму "без паперів" через три місяці

Шмигаль анонсував запуск режиму "без паперів" через три місяці

9 серпня, 2021 понедiлок
10:56
Економіка Денис Шмигаль

Через три місяці Україна має ввійти у режим "без паперів", який передбачає переведення державних послуг в онлайн

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Facebook.

"Україна перейде в режим "без паперів" через три місяці. ... Жоден державний орган не зможе більше вимагати паперової довідки, оскільки вся інформація міститиметья в електронних реєстрах", - написав Шмигаль.

Він зазначив, що завдяки впровадженню режиму "без паперів" кількість електронних послуг суттєво збільшиться, а корупційна складова буде знищена.

Прем'єр наголосив, що Міністерство цифрової трансформації активно працює над автоматизацією послуг, щоб виключити вплив людського фактора на ухвалення рішень.

  • Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський обіцяв впровадження режиму "без паперів" з 24 серпня.
  • Зеленський 6 серпня підписав закон про переведення публічних послуг в онлайн.

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