Шмигаль допустив евакуацію мешканців окремих регіонів як "екстрений крок"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль допустив евакуацію з окремих громад чи регіонів через пошкодження критичної інфраструктури, але як екстрений крок
Про це він заявив на засіданні уряду 1 листопада, передає Урядовий портал.
За його словами, наразі влада закликає людей, які мають бажання та можливості, залишати небезпечні населені пункти.
"Про евакуацію з окремих громад чи регіонів, про яку вчора були новини. Зараз ми закликаємо людей виїжджати лише з громад, розташованих у безпосередній близькості до лінії бойових дій. Справді, плани евакуації розроблено для кожного регіону, але це екстрений крок, який ми будемо застосовувати в останню чергу. Такий сценарій також можливий, але зробимо все, щоби його не допустити", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що держава готується та запасається додатковим обладнанням для вирішення енергетичних проблем.
"Українці також повинні готуватися до складної зими й мати запаси технічної води, ліхтариків, павербанків, теплого одягу, батарейок та інших речей", - підкреслив очільник уряду.
- Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба 31 жовтня заявляв, що влада не планує переселяти людей в інші регіони, де ситуація в енергетиці більш стабільна.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.48
Купівля 39.48Продаж 40.35
-
EUR
Купівля 38.56Продаж 39.61
- Актуальне
- Важливе