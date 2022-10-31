Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба написав у Telegram.

"Жодних евакуаційних заходів на території Київської області не відбувається та в найближчий час не планується. Ситуація з енергетикою складна, проте під контролем", - зазначив чиновник.

За його словами, електроенергія в області вже почала відновлюватися.

Зазначимо, що два дні тому Олексій Кулеба в інтерв’ю польському виданню Onet заявляв, що влада готується до будь-яких сценаріїв, навіть до тимчасового переселення мешканців Київщини.

"Якщо ми зрозуміємо, що інфраструктура настільки пошкоджена, що ситуацію не вдасться вирішити швидко, маємо план із тимчасового перевезення людей до регіонів, де ситуація більш стабільна", - сказав очільник Київської ОВА.

За даними прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 31 жовтня російськими ракетами та дронами було пошкоджено 18 об'єктів у 10 регіонах, у тому числі в Києві. У поліції уточнили, що постраждали 13 людей.

Міноборони РФ підтвердило, що окупанти цілились саме в енергетичні об'єкти України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb