Про це на засіданні Кабміну 29 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі — не допустимо, щоби в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - наголосив він.

"Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані", - додав очільник уряду.

Шмигаль також запевнив, що Укренерго зараз має можливості вмикати світло на 5-6 годин на день усім споживачам.

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