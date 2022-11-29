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Шмигаль доручить місцевій владі пояснити людям, чому в одних будинках електрику вимикають постійно, а в інших - ніколи

29 листопада, 2022 вiвторок
17:57
Суспільство відключення електроенергії

Місцева влада має пояснити людям, чому в одних будинках електрику вимикають постійно, а в інших - ніколи

Про це на засіданні Кабміну 29 листопада заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Зараз перед обленерго стоїть два завдання: не перевищувати надані НЕК "Укренерго" ліміти, адже саме через це доводиться застосовувати екстрені відключення. І по-друге, мінімізувати нерівномірне відключення споживачів. Що саме мається на увазі — не допустимо, щоби в одних будинках світла не було по 20-30, а інколи 40 годин, тоді як інші залишаються зі світлом цілодобово. Це питання справедливості", - наголосив він.

"Також попрошу місцеву владу долучитись до комунікації та пояснити людям, чому деякі будинки не відключають, з яких причин, з якими об’єктами критичної інфраструктури вони пов’язані", - додав очільник уряду.

  • Шмигаль також запевнив, що Укренерго зараз має можливості вмикати світло на 5-6 годин на день усім споживачам.

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Україна
війна з Росією
Денис Шмигаль
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2022, вiвторок
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