Шмигаль: Найближчими днями кілька областей можуть потрапити до "червоної" зони

Про це він заявив під час засідання уряду.

"У деяких областях України ситуація з коронавірусом набирає загрозливого масштабу. Найближчими днями декілька областей можуть потрапити до "червоної" зони", - заявив прем’єр.

За його словами, кінотеатри, кафе, ресторани, спортзали, театри та інші громадські місця зможуть працювати, лише якщо 100% працівників закладу і 100% відвідувачів повністю вакциновані. Бізнес має сам перевіряти наявність відповідних сертифікатів про вакцинацію.

У працівників поліції та інших повноважних органів є відповідний програмний софт, завдяки якому вони перевірятимуть у відвідувачів наявність ковід-сертифікатів.

У "червоній" зоні карантину заклади освіти працюватимуть офлайн, лише якщо 100% працівників пройшли повний курс вакцинації.

Дитячі садочки та 1-4 класи школи продовжать працювати у звичайному, очному форматі.

"На початок цього тижня майже 81% працівників шкіл щепилися принаймні однією дозою. Це дозволяє більшості таких закладів освіти працювати у звичайному режимі в "жовтій" зоні", - додав Шмигаль.

У Київській школі економіки прогнозують, що три області України на днях переведуть до "червоної" зони карантину.

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