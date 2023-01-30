Шмигаль не виявив достатньо підстав, щоб позбавити екслідера ОПЗЖ Бойка звання Героя

Про це стало відомо з відповіді Офісу президента на запит Руху ЧЕСНО.

Петиція про позбавлення Бойка звання Героя, ініційована лейтенантом ЗСУ Андрієм Гайдаєм, набрала 26 тисяч голосів, тож 9 грудня Зеленський звернувся до Шмигаля з проханням проаналізувати наявність обґрунтованих підстав для застосування персональних обмежувальних заходів щодо Бойка.

Своєю чергою Шмигаль заявив, що зараз достатніх підстав для позбавлення Бойка звання немає.

Звання Героя Бойко отримав від Леоніда Кучми у 2004 році, коли очолював "Нафтогаз". Бізнесмен домовився про газові заборгованості перед Росією та Туркменістаном, за що отримав орден "Держава" та звання Героя України за визначні особисті заслуги перед Українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю".

ЧЕСНО нагадує, що 26 лютого 2022 року Бойко в ефірі російського пропагандиста Соловйова іронізував над війною та українськими ЗМІ.

Також, у Верховній Раді проголосовано за законопроєкт №6163, який передбачає запровадження механізму про позбавлення держнагород в осіб, що публічно підтримали анексію Криму, виправдовують окупацію українських територій, публічно заперечують збройну агресію Росії проти України, популяризують керівництво держави-агресора тощо.

13 січня Верховна Рада конституційною більшістю позбавила мандатів депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

До того Зеленський позбавив їх громадянства України.

29 січня народний депутат, колишній член парламентської фракції забороненої нині партії ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти мандат.

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