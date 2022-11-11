Шмигаль обговорив з парламентарями Литви створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч зі спікеркою сейму Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен та литовськими парламентарями щодо створення спецтрибуналу для вищого керівництва РФ
Про це Шмигаль повідомив в телеграм.
"Перемога України об’єднує партнерів як на міжнародному рівні, так і всередині країн. Сьогодні провели зустріч зі Спікеркою сейма Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен та литовськими парламентарями", - розповів він.
За словами Шмигаля, переговори стосувались створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії та законодавчих ініціатив для конфіскації російських активів.
"Цінуємо потужну підтримку нашої держави з боку Литви та литовського народу", - додав він.
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