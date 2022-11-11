Про це Шмигаль повідомив в телеграм.

"Перемога України об’єднує партнерів як на міжнародному рівні, так і всередині країн. Сьогодні провели зустріч зі Спікеркою сейма Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен та литовськими парламентарями", - розповів він.

За словами Шмигаля, переговори стосувались створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії та законодавчих ініціатив для конфіскації російських активів.

"Цінуємо потужну підтримку нашої держави з боку Литви та литовського народу", - додав він.

10 травня сейм Литви одностайно проголосував за визнання Росії терористичною державою.

5 жовтня президент Володимир Зеленський закликав створити спецтрибунал щодо воєнних злочинів РФ проти України, щоб покарати тих, кого не дістають інші суди.

2 листопада генеральний прокурор України Андрій Костін закликав створити Міжнародний трибунал для розслідування воєнних злочинів РФ, доки війна ще триває.

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