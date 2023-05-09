Шмигаль пообіцяв, що закупівля продуктів харчування для військових ЗСУ стане прозорою
Уряд продовжує змінювати підходи щодо закупівлі оборонної продукції. Придбання продуктів харчування для українських військових стане прозорим
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, на час воєнного стану закупівлі будуть розділені на дві групи.
"Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою", - пояснив Шмигаль.
Натомість дані про закупівлі харчів для ЗСУ будуть у відкритому доступі.
"Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - розповів очільник уряду.
"Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - додав він.
- Інформацію про те, що Міністерство оборони закуповує продукти для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва, 21 січня оприлюднило видання Дзеркало тижня із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова.
- Також було звільнено з посади директора департаменту закупівель при Міністерстві оборони України Богдана Хмельницького, якого пов'язують зі скандалом щодо продуктів для ЗСУ.
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