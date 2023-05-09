Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, на час воєнного стану закупівлі будуть розділені на дві групи.

"Перша група – це зброя, техніка й інша продукція оборонного призначення. Інформація про ці закупівлі залишиться закритою", - пояснив Шмигаль.

Натомість дані про закупівлі харчів для ЗСУ будуть у відкритому доступі.

"Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок", - розповів очільник уряду.

"Також в електронній системі будуть оприлюднюватися звіти про закупівлю, якщо вона укладалася без електронної системи", - додав він.