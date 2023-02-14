Шмигаль розповів, чим загрожує відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС

Про це на засіданні уряду 14 лютого повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Після 14 ракетних атак на українську енергосистему росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води. Через що частина населених пунктів, яка отримує воду саме з Дніпра, може залишитися без доступу до питної води", - зазначив він.

Окремо очільник уряду виділив атомну загрозу, яка також є наслідком зниження рівня води у сховищі і може призвести до неналежного функціонування систем охолодження окупованої Запорізької АЕС.

"Цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям", - наголосив Шмигаль.