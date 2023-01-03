Про це він сказав на першому засіданні уряду у 2023 році, яке відбулось 3 січня.

"Цьогоріч половину бюджету ми направимо на забезпечення всім необхідним наших Збройних Сил. Усі податки, які платять громадяни та бізнес, підуть саме на оборону та безпеку. Наша армія стане ще сильнішою. Ми активізуємо нові програми виробництва й закупівлі зброї та техніки", - розповів Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що Україна вже отримала статус держави-кандидата на членство в ЄС, п’ять "безвізів" із Євросоюзом та виконала майже 70% Угоди про асоціацію. У 2023 році уряд України планує розпочати переговори про вступ до ЄС.

"Для цього розробимо позицію щодо всіх 35 розділів майбутньої Угоди про членство. Підготуємо делегацію фахових переговорників, які наблизять нас до мети", - відзначив Шмигаль.

Він також підмітив, що проведення на початку лютого саміту Україна – ЄС є "важливим сигналом для України та для всього світу". Шмигаль розповів, зокрема, про підготовку України до саміту НАТО, що відбудеться у липні у Вільнюсі.

"Прагнемо закріпити місце України в системі трансатлантичної безпеки. Українська армія безпосередньо на полі бою переходить до стандартів НАТО. Ми вже використовуємо натівські принципи стратегічного планування, освіти, підготовки персоналу та підрозділів, ведення війни. Завдяки цьому не лише стримуємо ворога, але й звільняємо захоплені ним території", - заявив прем'єр.

Дипломат також наголосив на необхідності переходу Збройних Сил України до сильної контрактної армії після перемоги.

У 2022 році український уряд виділив на фінансування сектору безпеки й оборони 1,2 трлн гривень.

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