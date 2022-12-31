Цьогоріч Україна витратила на сектор безпеки й оборони 1,2 трлн гривень, - Шмигаль

Про це поінформували на Урядовому порталі.

Зазначається, що Україна витратила на війну в 2022 році 1,2 трлн гривень:

"За час повномасштабної війни Уряд виділив на сектор безпеки й оборони більш ніж 1,2 трлн гривень. Ми суттєво підвищили виплати всім військовим. Більше 250 млрд гривень було виділено на закупівлю та модернізацію зброї та техніки, яка ефективно нищить окупантів", - звітував на засіданні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зокрема сказано, що до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тис. українських підприємств. 700 підприємств перевезено до менш небезпечних регіонів країни.

Він нагадав, що в умовах війни держава отримала 5 "безвізів": "Енергетичний безвіз" у березні, коли приєдналися до європейської енергомережі."Транспортний безвіз" у червні, завдяки якому український бізнес більше не потребує дозволів на автомобільні вантажні перевезення."Економічний безвіз", який скасував на рік всі мита і квоти на українські товари, що експортуються в ЄС."Митний безвіз", який запрацював у жовтні та дозволяє інтегрувати нашу митницю в європейську."Цифровий безвіз", завдяки якому Україна тепер член програми "Цифрова Європа".

Відзначено, що Україна повністю забезпечена продовольством на 2023 рік:

"Ми продовжимо підтримку агросектору, який так само показав неймовірну стійкість. 80 млрд гривень ми видали 38 тисячам наших аграріїв за ці місяці війни. Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 млн тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - заявив прем'єр-міністр.

Денис Шмигаль також наголосив, що за 10 місяців повномасштабного вторгнення Україна отримала економічну підтримку від партнерів на суму в більш як $31 млрд.

Крім того, Україна подолала паливну кризу:"Весною ми зіштовхнулися з паливною кризою, але завдяки нашій синергії у роботі з бізнесом цей надзвичайний виклик ми також подолали. Імпорт палива, порівняно з березнем, зріс у 10 разів, і тепер ми веземо його з усього світу".

Прем'єр-міністр також повідомив, що для відновлення України необхідно залучити більш як $700 млрд: "Спільно зі Світовим банком та Європейською комісією наш Уряд провів першу верифіковану оцінку щодо коштів, необхідних на відновлення. Станом на червень це було 350 млрд доларів, а на кінець року виходимо на суму вже понад 700 млрд доларів".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року.

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