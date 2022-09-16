Шмигаль запевнив, що Україна вже готова до опалювального сезону на 80%
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що цей опалювальний сезон буде складним, проте Україна готова до нього вже на 80%
Про це він повідомив на засіданні Уряду від 16 вересня.
Прем'єр розповів, що вже накопичено запаси газу та вугілля, формуються домовленості з партнерами про додаткові поставки. Також він зазначив, що Уряд виділив 1.4 млрд гривень на випадок екстренних ситуацій, закупив 1.5 тисячі резервних генераторів та десятки резервних котлів.
Шмигаль відзначив, що було сформовано оперативний штаб, який буде вирішувати будь-які кризові питання, насамперед питання ліквідації наслідків атак Росії на критичну інфраструктуру.
"Ми готувалися і готуємось до всіх сценаріїв. І ми зробимо все можливе, аби цієї зими українці були з теплом, світлом та водою", - запевнив він.
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