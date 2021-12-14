Шмигаль запропонував примусово вилучати землю для будівництва доріг, - законопроєкт

Про це йдеться у законопроєкті №6422 на сайті Верховної Ради.



Ініціатором цього документа є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



Згідно з текстом законопроєкту, рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та виключно з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, у тому числі на умовах концесії чи інших формах здійснення державно-приватного партнерства, ухвалюють органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.



Якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згоди не досягнуто, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.



У законопроєкті уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Судовий збір під час розгляду таких справ не стягуватиметься.



Відповідно до тексту законопроєкту, апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний Суд, який буде зобов'язаний розглянути справи у двомісячний термін із дня надходження апеляційної скарги.



При цьому рішення Верховного Суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.

Нагадаємо, 3 листопада Мінфін повідомило, що на розвиток мережі доріг у 2022 році планується витратити понад 124 млрд грн.