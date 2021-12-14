Шмигаль запропонував примусово вилучати землю для будівництва доріг, - законопроєкт
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запропонував дозволити примусове оплатне відчуження земельних ділянок у їхніх власників у разі виникнення суспільної необхідності для будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення та інших пов'язаних із ними об'єктів дорожньої інфраструктури
Про це йдеться у законопроєкті №6422 на сайті Верховної Ради.
Ініціатором цього документа є прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Згідно з текстом законопроєкту, рішення про відчуження земельної ділянки на підставі суспільної необхідності та виключно з метою будівництва автомобільних доріг загального користування державного значення, мостів, естакад та об'єктів, необхідних для їх експлуатації, у тому числі на умовах концесії чи інших формах здійснення державно-приватного партнерства, ухвалюють органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування.
Якщо з власником земельної ділянки та нерухомості, що перебуває на ній, протягом одного місяця згоди не досягнуто, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про платне примусове відчуження зазначених об'єктів.
У законопроєкті уточнюється, що суд ухвалюватиме рішення щодо відповідних спорів за правилами спрощеного позовного провадження протягом одного місяця з дня надходження позовної заяви. Судовий збір під час розгляду таких справ не стягуватиметься.
Відповідно до тексту законопроєкту, апеляції у справах про примусове відчуження земельних ділянок на підставі суспільної необхідності розглядатиме Верховний Суд, який буде зобов'язаний розглянути справи у двомісячний термін із дня надходження апеляційної скарги.
При цьому рішення Верховного Суду набудуть чинності з моменту проголошення і не можуть бути оскаржені. Також апеляційний суд не зможе повертати справу за результатами апеляційного розгляду на новий розгляд.
- Нагадаємо, 3 листопада Мінфін повідомило, що на розвиток мережі доріг у 2022 році планується витратити понад 124 млрд грн.
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