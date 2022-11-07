Шольц обговорив із Байденом обстріли Росією енергосистеми України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц обговорив телефоном з президентом США Джо Байденом обстріли з боку РФ об'єктів енергопостачання в Україні
Про це повідомляє заступник прессекретаря федерального уряду Вольфганг Бухнер.
За його словами, федеральний канцлер і президент засудили обстріли з боку РФ цивільної інфраструктури, зокрема, об'єктів енергопостачання в Україні. Йшлося також про російські загрози та необґрунтовані звинувачення з боку Росії на адресу України щодо використання так званої брудної бомби.
Бюхнер заявив, що обидва політики підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в міру своїх можливостей.
- 6 листопада президент України Володимир Зеленський попередив про можливе повторення масованих ударів Росією по енергетичній інфраструктурі України. За словами Зеленського, йдеться зокрема про удари по енергетичній інфраструктурі. Для цього Росії й знадобилися іранські ракети.
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