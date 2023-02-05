Шольц: з Україною є консенсус щодо невикористання зброї Заходу на території РФ

Про це Олаф Шольц заявив в інтерв'ю Bild.

На запитання журналіста, чи існує домовленість із президентом України Володимиром Зеленським про невикористання зброї Заходу для атак по російській території канцлер ФРН відповів: "Щодо цього є консенсус".

Олаф Шольц зокрема відреагував на слова Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову загрожують Росії":

"Його слова є частиною серії незрозумілих історичних порівнянь, які він використовує, щоб виправдати свій напад на Україну. Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - наголосив канцлер.

Також він запевнив, що Німеччина та союзники надають зброю Україні саме для захисту:

"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни".