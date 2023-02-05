Шольц: з Україною є консенсус щодо невикористання зброї Заходу на території РФ
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про існування консенсусу із Володимиром Зеленським: західна зброя не буде використовуватися для атак по території РФ
Про це Олаф Шольц заявив в інтерв'ю Bild.
На запитання журналіста, чи існує домовленість із президентом України Володимиром Зеленським про невикористання зброї Заходу для атак по російській території канцлер ФРН відповів: "Щодо цього є консенсус".
Олаф Шольц зокрема відреагував на слова Володимира Путіна про те, що "німецькі танки знову загрожують Росії":
"Його слова є частиною серії незрозумілих історичних порівнянь, які він використовує, щоб виправдати свій напад на Україну. Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - наголосив канцлер.
Також він запевнив, що Німеччина та союзники надають зброю Україні саме для захисту:
"Разом із союзниками ми даємо Україні бойові танки, щоб вони могли захищатися. Ми ретельно зважували кожну партію зброї, тісно координуючи це з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Цей спільний підхід запобігає ескалації війни".
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