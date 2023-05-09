Шольц закликає ЄС триматися подалі від Китаю, - Bloomberg

Про це повідомляє видання Bloomberg

Олаф Шольц звинуватив уряд Пекіна в тому, що він діє не як партнер ЄС, а як конкурент та суперник.

Шольц сказав Європейському парламенту в Страсбурзі на День Європи, що реформований і розширений блок повинен діяти колективно в таких питаннях, як відносини з Китаєм, якщо він хоче взяти на себе провідну роль у світі.

"Наші відносини з Китаєм найкраще можна описати трьома факторами - партнери, конкуренти та системні суперники, але конкуренція та суперництво з Китаєм, безумовно, посилюється", — сказав Шольц.

"ЄС знає про цей розвиток подій і реагує відповідно", - додав він.