Шольц закликає ЄС триматися подалі від Китаю, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю
Про це повідомляє видання Bloomberg
Олаф Шольц звинуватив уряд Пекіна в тому, що він діє не як партнер ЄС, а як конкурент та суперник.
Шольц сказав Європейському парламенту в Страсбурзі на День Європи, що реформований і розширений блок повинен діяти колективно в таких питаннях, як відносини з Китаєм, якщо він хоче взяти на себе провідну роль у світі.
"Наші відносини з Китаєм найкраще можна описати трьома факторами - партнери, конкуренти та системні суперники, але конкуренція та суперництво з Китаєм, безумовно, посилюється", — сказав Шольц.
"ЄС знає про цей розвиток подій і реагує відповідно", - додав він.
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