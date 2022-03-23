Шольц застеріг Путіна від застосування хімічної і біологічної зброї в Україні

Про це повідомляє Reuters.



Зазначається, що під час прямих переговорів Шольц закликав Путіна не використовувати біологічну або хімічну зброю в Україні.



Речник уряду Німеччини Штеффен Гебестрейт підтвердив ці слова на черговій урядовій пресконференції у середу, 23 березня.



Нагадаємо, серед російських окупантів виявлена присутність спеціалістів-хіміків, що може свідчити про підготовку РФ теракту проти України із застосуванням хімічної зброї.

Президент США Джо Байден вважає, що Путін може вдатися до хімічної атаки під фальшивим прапором в Україні. Також про те, що Росія може планувати застосування хімічної зброї проти України заявляв Генсек НАТО Єнс Столтенберг.



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