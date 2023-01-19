Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"У США вже кілька місяців публічно заявляють про те, що вони підтримують будь-яке рішення європейських партнерів про надання будь-яких видів озброєння для того, щоб Україна могла себе захищати. Також вчора один з очільників Пентагону, який був в Києві, сказав, що США не збираються постачати танки Abrams, оскільки з логістичної точки зору це займе чимало часу. Тому рішення про постачання Україні танків Leopard 2 є найкращим на цьому етапі війни", - пояснив Хара.

Експерт з питань безпеки переконаний, що канцлер Шольц прийме позитивне рішення щодо постачання Україні танків Leopard 2.

"Танки Leopard 2 виробляються в Німеччині. Їх є достатня кількість у всіх європейських країнах, які є членами НАТО. Тому саме ці танки можна швидше поставити до України, аніж перекидати зі США саме Abrams. Позиція ж Шольца з цього питання залежить від нього особисто, однак і його радники грають значну роль для прийняття такого рішення. Проте, я переконаний, що союзники дотиснуть Шольца щодо питання постачання танків Leopard 2. Хоча б для зняття заборони на постачання танків німецького виробництва з третіх країн", - додав він.