Інформацію про залучення актора до фільму українського режисера Мирослава Слабошпицького сьогодні оприлюднила кінокомпанія SOTA Cinema Group та видання Holliwood Reporter.

Додаткові подробиці перемовини спеціально для "Еспресо" розповів продюсер і автор ідеї Олег Кохан.

Шон Пенн зіграє американського саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни 24 лютого 2022 року. Він буде головним героєм фінальної новели антології "Війна очима тварин", яка складається з 9 історій. Саме ця новела, за словами Олега Кохана, містить основний посил та формує сенси усього проєкту.

Перемовини з актором відбулись днями у Каннах, в межах кінофестивалю. "Обговорення тривало три дні, ми одразу знайшли спільну мову, адже ми розділяємо спільні цінності людяності і свободи, – розповідає Кохан. За його словами, Шон Пенн прочитав сценарій, поспіолкувався з режисером Мирославом Слабошпицьким та ознайомився з його режисерським баченням: всім цим він дуже захопився.

Актор також вже висловив власні ідеї та доповнення до образу героя. "Можу сказати, що Шон Пенн став співатором фільму ", – зазначає Кохан.

Мирослав Слабошпицький – відомий український режисер фільму "Плем’я", який відзначений низкою нагород міжнародних кінофестивалів.

"Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором і видатною людиною, одним із найбільших друзів України Шоном Пенном. Він був з нами під час нападу 24 лютого і глибоко досліджує війну та Україну у своєму документальному фільмі. Його підтримка є для нас безцінною, і її неможливо переоцінити", – прокоментував Слабошпицький.

ФІльмування кіноновели за участі Шона Пенна відбуватиметься у липні-серпні цього року, у Києві та Лос-Анджелесі.

Вихід фільму-антології "Війна очима тварин" запланований на зиму 2023-2024 років.

У грудні 2022 року кінокомпанія SOTA CINEMA GROUP розпочала зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин", який сфокусує увагу світової спільноти на драматичних подіях в Україні, а також розподає пронизливі історії людей і тварин в умовах війни.

Кіноновели грунтуються на реальних історіях з подальшим фестивальним туром та дистрибуцією в Європі й світі.

Згодом, за задумкою ініціаторів, всі сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії, перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу.

"Нам вкрай потрібні нові креативні проекти й перемоги на усіх фронтах, щоб увесь світ, який відкриває для себе українців як сильну націю, усвідомив, що ми боронимо спільні цінності, а захист слабих - це справа сильних! Майже всі наші історії основані на реальних фактах і я переконаний, що цей кіноальманах стане потужною зброєю нашої культурної дипломатії", – резюмував Олег Кохан.