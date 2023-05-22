Шон Пенн зіграє в українському фільмі: що відомо про проєкт
Продюсер проєкту Олег Кохан розповів Еспресо про те, як вдалося залучити оскарносного актора та інші подробиці зйомок фільму-антології "Війна очима тварин"
Інформацію про залучення актора до фільму українського режисера Мирослава Слабошпицького сьогодні оприлюднила кінокомпанія SOTA Cinema Group та видання Holliwood Reporter.
Додаткові подробиці перемовини спеціально для "Еспресо" розповів продюсер і автор ідеї Олег Кохан.
Шон Пенн зіграє американського саунд-продюсера, який випадково стає свідком початку війни 24 лютого 2022 року. Він буде головним героєм фінальної новели антології "Війна очима тварин", яка складається з 9 історій. Саме ця новела, за словами Олега Кохана, містить основний посил та формує сенси усього проєкту.
Перемовини з актором відбулись днями у Каннах, в межах кінофестивалю. "Обговорення тривало три дні, ми одразу знайшли спільну мову, адже ми розділяємо спільні цінності людяності і свободи, – розповідає Кохан. За його словами, Шон Пенн прочитав сценарій, поспіолкувався з режисером Мирославом Слабошпицьким та ознайомився з його режисерським баченням: всім цим він дуже захопився.
Актор також вже висловив власні ідеї та доповнення до образу героя. "Можу сказати, що Шон Пенн став співатором фільму ", – зазначає Кохан.
Мирослав Слабошпицький – відомий український режисер фільму "Плем’я", який відзначений низкою нагород міжнародних кінофестивалів.
"Для мене велика честь співпрацювати з неймовірним актором і видатною людиною, одним із найбільших друзів України Шоном Пенном. Він був з нами під час нападу 24 лютого і глибоко досліджує війну та Україну у своєму документальному фільмі. Його підтримка є для нас безцінною, і її неможливо переоцінити", – прокоментував Слабошпицький.
ФІльмування кіноновели за участі Шона Пенна відбуватиметься у липні-серпні цього року, у Києві та Лос-Анджелесі.
Вихід фільму-антології "Війна очима тварин" запланований на зиму 2023-2024 років.
У грудні 2022 року кінокомпанія SOTA CINEMA GROUP розпочала зйомки кіноальманаху "Війна очима тварин", який сфокусує увагу світової спільноти на драматичних подіях в Україні, а також розподає пронизливі історії людей і тварин в умовах війни.
Кіноновели грунтуються на реальних історіях з подальшим фестивальним туром та дистрибуцією в Європі й світі.
Згодом, за задумкою ініціаторів, всі сюжети, які увійдуть до кіноальманаху, а також інші цікаві історії, перетворяться на аудіосеріал та аудіокнигу.
"Нам вкрай потрібні нові креативні проекти й перемоги на усіх фронтах, щоб увесь світ, який відкриває для себе українців як сильну націю, усвідомив, що ми боронимо спільні цінності, а захист слабих - це справа сильних! Майже всі наші історії основані на реальних фактах і я переконаний, що цей кіноальманах стане потужною зброєю нашої культурної дипломатії", – резюмував Олег Кохан.
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