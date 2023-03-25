Шотландія планує до кінця березня переселити українських біженців з одного з круїзних лайнерів до домівок у місті
Влада Шотландії підтвердила наміри переселити менш як 50 українських біженців, що залишаються на борту круїзного лайнера MS Ambition у Глазго, до домівок у місті та сусідніх населених пунктах, до 31 березня
Про це повідомляє місцеве видання Glasgow Live.
Стало відомо, що членам Інтеграційної ради Глазго, яка керує службами охорони здоров'я та соціального забезпечення, повідомили, що в четвер на судні MS Ambition залишалося лише 57 біженців з України, а пізніше речник ради заявив, що число знизилось до 48.
"Більшість людей, які були розміщені на кораблі, були розселені в сусідніх населених пунктах. Деяким, хто проживає трохи далі, ми допомогли визначити пріоритетність людей, яким потрібно було б залишитися в Глазго через складність ситуації або вразливість", – зазначила Сюзанна Міллар, керівниця партнерства з охорони здоров'я та соціальної допомоги Глазго.
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Додається, що частина українських біженців оселяться в приймаючих сім'ях (host families), деякі знайшли власне житло, решта – повернулись в Україну.
Також за словами Міллер, для решти українців на MS Ambition уже знайшли житло, тому влада Глазго "буде працювати над тим, щоб успішно вивести круїзний лайнер з експлуатації, адже ніхто не хотів би опинитися в такій ситуації".
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