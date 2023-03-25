Про це повідомляє місцеве видання Glasgow Live.

Стало відомо, що членам Інтеграційної ради Глазго, яка керує службами охорони здоров'я та соціального забезпечення, повідомили, що в четвер на судні MS Ambition залишалося лише 57 біженців з України, а пізніше речник ради заявив, що число знизилось до 48.

"Більшість людей, які були розміщені на кораблі, були розселені в сусідніх населених пунктах. Деяким, хто проживає трохи далі, ми допомогли визначити пріоритетність людей, яким потрібно було б залишитися в Глазго через складність ситуації або вразливість", – зазначила Сюзанна Міллар, керівниця партнерства з охорони здоров'я та соціальної допомоги Глазго.

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Додається, що частина українських біженців оселяться в приймаючих сім'ях (host families), деякі знайшли власне житло, решта – повернулись в Україну.

Також за словами Міллер, для решти українців на MS Ambition уже знайшли житло, тому влада Глазго "буде працювати над тим, щоб успішно вивести круїзний лайнер з експлуатації, адже ніхто не хотів би опинитися в такій ситуації".