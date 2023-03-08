Про це інформує пресслужба Єврокомісії.

"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист уже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять громадянам України отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.

Від 4 березня 2022 року близько 4 мільйонів українців отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 мільйони – у першій половині того року.

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"Усі зареєстровані мали право доступу до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла. Відповідь ЄС на війну в Україні ще раз показує, що можливо, коли ЄС діє об’єднано. Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для надання негайного захисту в ЄС, і вона повинна залишатися частиною інструментарію, доступного Європейському Союзу в майбутньому", - наголосили у відомстві.