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Єврокомісія планує продовжити термін тимчасового захисту українців до 2025 року

8 березня, 2023 середа
16:21
Світ Нідерланди Україна біженці

Європейська комісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту українцям до 2025 року

Про це інформує пресслужба Єврокомісії. 

"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист уже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять громадянам України отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.

Від 4 березня 2022 року близько 4 мільйонів українців отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 мільйони – у першій половині того року.

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"Усі зареєстровані мали право доступу до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла. Відповідь ЄС на війну в Україні ще раз показує, що можливо, коли ЄС діє об’єднано. Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для надання негайного захисту в ЄС, і вона повинна залишатися частиною інструментарію, доступного Європейському Союзу в майбутньому", - наголосили у відомстві.

  • 22 лютого стало відомо, що уряд Великої Британії спростив правила для біженців з України щодо руху транспорту на дорогах країни. Тому їм більше не потрібно "модифікувати" авто за місцевими стандартами.
  • На українців у Польщі чекають зміни, основні з яких стосуються документів та виплат, які отримують біженці.  
ЄС
Єврокомісія
біженці
війна з Росією
біженці з України
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