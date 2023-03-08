Єврокомісія планує продовжити термін тимчасового захисту українців до 2025 року
Європейська комісія планує у разі потреби ініціювати продовження терміну надання тимчасового захисту українцям до 2025 року
Про це інформує пресслужба Єврокомісії.
"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Захист уже продовжений до березня 2024 року і може бути продовжений ще до 2025 року. Комісія готова вжити необхідних кроків для подальшого продовження, якщо це буде необхідно", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що застосовуватиметься підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять громадянам України отримати доступ до прав після закінчення максимального терміну тимчасового захисту.
Від 4 березня 2022 року близько 4 мільйонів українців отримали негайний захист у ЄС, з яких понад 3 мільйони – у першій половині того року.
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"Усі зареєстровані мали право доступу до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла. Відповідь ЄС на війну в Україні ще раз показує, що можливо, коли ЄС діє об’єднано. Директива про тимчасовий захист виявилася важливим інструментом для надання негайного захисту в ЄС, і вона повинна залишатися частиною інструментарію, доступного Європейському Союзу в майбутньому", - наголосили у відомстві.
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