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Оплата житла, обов'язковий PESEL UKR: які зміни чекають на українців у Польщі від 1 березня 2023 року

26 лютого, 2023 неділя
14:37
Суспільство Польща солідарна з Україною

На українців у Польщі чекають зміни, основні з яких стосуються документів та виплат, які отримують біженці

Про це стало відомо з поправок до спецзакону.

Статус PESEL UKR

PESEL UKR - це особливий статус для українських переселенців, який дає право українцям отримувати в Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, а також дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.

Від початку війни особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням. Перебувати на території Польщі можна було і без цього документа, тому не всі біженці оформлювали цей статус. Оформити  PESEL UKR можна було протягом 90 днів від дати перетину кордону. 

З березня статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі, на його оформлення буде надаватися лише 30 днів. 

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Оплата житла 

Відомо, що зараз програма яка називається "40+" забезпечує проживання та харчування українських переселенців. Згідно з цією програмою громадяни Польщі, які прихистили українців, отримують компенсацію від держави  у розмірі 40 злотих за добу протягом 120 днів від моменту першого в’їзду біженця на територію Польщі.

Проте від березня біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу. Також додається, що від травня, якщо термін перебування громадян України перевищить 180 днів, розмір оплати ще збільшиться -  75%, але не більше ніж 60 злотих за добу.

Не будуть оплачувати житло такі категорії українців:

  • особи з інвалідністю
  • пенсіонери та ті, хто потребує догляду
  • вагітні жінки
  • особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.

Правила надання соціальної допомоги

Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус  PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Проте після повернення до Польщі можна буде поновити статус PESEL UKR та виплату соцдопомоги. Для того, щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.

Документи для перебування та роботи у Польщі

Зазначається, що зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl, як документа на легальне перебування  біженців у Польщі. Цей документ, разом із закордонним паспортом, дозволить українцям багаторазово перетинати кордон без необхідності отримання візи. Це також дасть їм можливість відвідувати інші країни світу.

Також зазначається, що у разі ухвалення поправок до спецзакону буде видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі. Однак біженці зможуть легально  перебувати у Польщі упродовж 1,5 року – до 24 серпня 2023 року.

Українці, які легально працюють у Польщі, які відкрили в країні власний бізнес, від квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання — карти побиту.

  • 22 лютого стало відомо, що уряд Великої Британії спростив правила для біженців з України щодо руху транспорту на дорогах країни. Тому їм більше не потрібно "модифікувати" авто за місцевими стандартами.
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