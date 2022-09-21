Шотландія - Україна: стартові склади команд на матч Ліги націй
Сьогодні, 21 вересня, збірна України зіграє проти Шотландії у перенесеному матчі 2-го туру Ліги націй
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Загалом у вересні збірна України проведе три матчі.
Команда Олександра Петракова зіграє проти Шотландії 21 вересня у Глазго та 27 вересня у Кракові. Також збірна України 24 вересня зустрінеться у Єревані з Вірменією.
Після трьох матчів Україна має 7 очок та очолює групу 1 в другому дивізіоні Ліги націй. Шотландія з 6 пунктами друга, Ірландія з 4 балами - третя, Вірменія має 3 очка та займає останнє місце. Перша команда в групі вийде до вищого дивізіону Ліги націй, остання - вилетить до третього.
Матч Шотландія - Україна пройде на стадіоні "Гемпден Парк". Стартовий свисток пролунає о 21:45. У прямому етері матч транслюватимуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", а також youtube-канал УАФ.
Букмекери впевнені, що у матчі немає явного фаворита. На перемогу Шотландії коефіцієнт 2,75, а на виграш України - 2,85. Нічию прогнозують у 3,15.
Ліга націй
2-й тур (перенесений матч)
21 вересня
Шотландія - Україна
Шотландія: Гордон, Паттерсон, Мактоміней, Гендрі, Маккена, Тірні, Армстронг, Макгін, Макгрегор, Крісті, Адамс.
Україна: Трубін, Михайличенко, Матвієнко, Бондар, Караваєв, Степаненко, Мудрик, Малиновський, Піхальонок, Ярмоленко, Довбик.
Запасні: Лунін, Різник, Кривцов, Сидорчук, Качараба, Ігнатенко, Миколенко, Яремчук, Зубков, Тимчик, Циганков.
Глазго, "Гемпден Парк"
Початок о 21:45
Пряма трансляція - ICTV, "Інтер", "1+1", "Суспільне", youtube-канал УАФ
- 17 вересня головний тренер збірної України Олександр Петраков підтвердив, що Олександр Зінченко, Микола Шапаренко та Георгій Бущан не зіграють у Лізі націй проти Шотландії та Вірменії.
- Після цього стало відомо, що лівий захисник бельгійського "Брюгге" Едуард Соболь не допоможе збірній України.
- Російський футбольний союз надіслав до УЄФА листа із вимогою дискваліфікувати Петракова за висловлювання про війну. УЄФА оштрафував українця.
- Ввечері 20 вересня стало відомо, що збірній України також не допоможуть лівий захисник Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.
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