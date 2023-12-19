Шойгу заявив про наміри довести кількість російських військових до 1,5 млн осіб

Про це він заявив 19 грудня на засіданні колегії відомства, передає "Фонтанка".

Серед причин збільшення чисельності армії РФ Шойгу назвав вступ Фінляндії до НАТО, а також підготовка до членства в Альянсі, яку здійснює Швеція.

"Усі плани з укомплектування армії та флоту виконано в повному обсязі, їхню чисельність доведено до 1 млн 150 тисяч військовослужбовців. Сформовано й укомплектовано дві загальновійськові армії, змішаний авіаційний корпус... З 1 грудня розпочали виконання указу щодо нарощування сил до 1 млн 320 тисяч осіб. У зв'язку зі вступом Фінляндії й майбутнім вступом Швеції в НАТО, формуємо Ленінградський і Московський військові округи. Відповідно до зовнішніх загроз чисельність збройних сил надалі буде доведено до 1,5 млн військовослужбовців", - сказав міністр оборони РФ.

Він зазначив, буцімто щодня контракти на службу в лавах російської армії укладають понад 1,5 тис. осіб.