Штаб-квартиру програми оборонних інновацій НАТО розташують в Естонії та Британії
Рішення створити фонд інновацій альянсу ухвалили на саміті НАТО в Мадриді
Про це інформує Європейська правда з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас
Як заявила Кая Каллас, на саміті НАТО в Мадриді йшлося про необхідність зміцнити обороноздатність союзників. Відтак ухвалили рішення створити фонд інновацій Альянсу, який разом з акселератором інновацій в галузі оборони DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) підтримуватиме розвиток нових технологій. Штаб-квартиру програми оборонних інновацій НАТО вирішили розмістити в Естонії та Великій Британії.
"Я рада, що спільно з Британією ми ділитимемо європейську штаб-квартиру програми DIANA, -- сказала Кая Каллас. - В Естонії розпочне роботу один з акселераторів та центрів тестування технологій DIANA. Фонд інновацій НАТО разом із DIANA дозволить альянсу зберегти лідерські позиції у сфері інновацій".
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