Штам “Дельта”: в Україні готуються до спалаху захворюваності на коронавірус

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на селекторній нараді, передає ОПУ.

Як зазначається, у зв’язку зі зростанням захворюваності на COVID-19 у Європі через штам “Дельта” необхідно скоординувати роботу влади для підготовки до потенційного спалаху хвороби в Україні, а також продовжувати активну вакцинацію населення.

Шмигаль нагадав, що Рада національної безпеки і оборони вже підтвердила наявність штаму “Дельта” в Україні. Тож потрібно нарощувати кількість тестувань на COVID-19 та збільшувати лабораторні потужності для виявлення цього штаму.

“Уряд планує активно працювати в цьому напрямку наступні тижні для того, щоб скоординувати роботу органів місцевої влади та підготувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності”, - наголоси він.

Нагадаємо, в Україну прибуло ще 500 тис. доз вакцини CoronaVac, яка незабаром буде доставлена в регіони.

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