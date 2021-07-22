Штам коронавірусу “Дельта”: чи посилять карантин у Києві через нові випадки

Про це заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі "Україна 24", передає РБК-Україна.

На питання, чи будуть вводити додаткові заходи у Києві через "Дельту", він відповів: "Ні, сьогодні місто готується до третьої хвилі, яка за прогнозами, буде на кінець серпня. Тому що люди повернуться з відпусток. І прогнозовано підйом захворюваності буде реєструватися кінець серпня, вересень, жовтень місяць".

Рубан додав, що ведеться підготовка до третьої хвилі COVID-19.

Нагадаємо, в Олександрівській лікарні Києва виявлено шість випадків штаму COVID-19 "Дельта" у пацієнтів від 21 до 73 років.

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