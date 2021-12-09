Штам "Омікрон" швидше поширюється, але має меншу летальність, ніж "Дельта", - директор інституту біохімії НАНУ Комісаренко

Таку думку академік Комісаренко повідомив у ефірі програми "Коментар із Анжелікою Сизоненко" на Еспресо.TV.



"Поки що мало відомо про штам "Омікрон". Оскільки цей штам з'явився досить недавно і має в собі дуже багато мутацій. Якщо, наприклад, у "Дельті" було 17 мутацій, то в "Омікрона" майже 50 мутацій, із них 32-33 мутації - в S-протеїні. Чому це так важливо? Справа у тому, що практично всі вакцини, які існують в світі, зроблені на основі S-протеїну, тому що імунна відповідь проти S-протеїну запобігає взаємодії вірусу з клітинами людини і, з рештою, допомагає боротись із цим вірусом. Але в зв'язку з тим, що мутації знайшли саме в цьому шипоподібному протеїні, то перша реакція вчених була, що існуючі вакцини не захищають від цього штаму вірусу", - пояснив Комісаренко.



Академік зазначив, що позитивною новиною стало те, що даний штам вірусу викликає легкий перебіг захворювання. За його словами, штам "Омікрон" є більш контагіозний, що означає більший ризик зараження при контакті з хворою людиною. Комісаренко назвав головним позитивом даного штаму меншу летальність при захворюванні.



"Хоча штам "Омікрон" є більш контагіозним, позитивним є те, що при захворюванні відсоток летальних випадків є меншим, ніж при "Дельті". Поки що остаточні висновки робити рано. Адже виявилось, що люди, які хворіють штамом "Омікрон", - переважно молодого віку, але перебіг захворювання в них проходить значно легше", - сказав Комісаренко.



Також академік додав, що вчені намагаються працювати на випередження і створити вакцини, які будуть працювати з іншими варіантами вірусу. Він зауважив, що штам "Омікрон" може витіснити більш небезпечний варіант вірусу "Дельта" і перетворитись на пандемічний штам, тобто такий, який викликає гострі респіраторні захворювання і не є особливо шкідливим для організму людини.

Нагадаємо, станом на 8 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили у 57 країнах.

Вчені японського університету Кіото провели попередні дослідження штаму коронавірусу "Омікрон" і виявили, що він у чотири рази заразніший, ніж "Дельта", але рідше призводить до госпіталізації.

Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".