Про це сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

За його словами, партнери докладуть усіх зусиль для посилення захисту України.

"У зустрічі візьмуть участь директори з питань озброєння і представники понад 40 країн Євросоюзу і НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях із прискорення виробництва та підтримки можливостей, необхідних для захисту України від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії", – зауважив Райдер.