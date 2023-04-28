Штати обговорять цього тижня із союзниками по НАТО і ЄС прискорення постачання зброї Україні
Цього тижня Америка проведе зустріч із більш ніж 40 союзниками по НАТО та Євросоюзу у Брюсселі, де вони обговорять прискорення постачань зброї Україні
Про це сказав речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.
За його словами, партнери докладуть усіх зусиль для посилення захисту України.
"У зустрічі візьмуть участь директори з питань озброєння і представники понад 40 країн Євросоюзу і НАТО, які зосереджені на глобальних зусиллях із прискорення виробництва та підтримки можливостей, необхідних для захисту України від неспровокованого та незаконного вторгнення Росії", – зауважив Райдер.
- 27 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що НАТО навчило й озброїло більш ніж 9 бригад ЗСУ. Понад 98% бойових машин, які обіцяли Україні країни НАТО та партнери, вже поставлено. Мова йде про понад півтори тисячі броньованих машин, 230 танків та іншу техніку й боєприпаси.
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