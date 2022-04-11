Штати та Єврокомісія мають підтримати не просто ембарго на постачання з Росії нафти та газу, а механізми повної ізоляції від РФ, – Гончар
Експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин зауважив, що має бути пропрацьований механізм повної ізоляції від російського ресурсного експорту
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Гончар зауважив, що вже є авангард країн, які пішли шляхом ізоляції від Росії: "Це США, Канада та Велика Британія. Ці держави відмовляються від експорту російських енергоресурсів, зокрема нафти та газу. Проте, звісно, це не означає негайне припинення – проте цілком реально, аби воно відбулось у 2023 році", – зазначив експерт.
Також Гончар наголосив: "На відміну від вище зазначених країн, те, що каже Німеччина, що ембарго на постачання енергоресурсів з Росії може відбутись аж через 5 років, то звісно не йдеться про ніяку відмову, це спроба Німеччини відкласти цю тему".
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