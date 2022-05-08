Штайнмаєр назвав заяви Путіна про фашизм та денацифікацію в Україні наругою над історією
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр назвав заяви російського диктатора Володимира Путіна про фашизм та денацифікацію в Україні наругою над історією
Про це повідомляє DW.
"Коли він говорить про фашизм, про денацифікацію, він бреше. Це віроломне та цинічне спотворення історії. Прирівнювання боротьби з націонал-соціалізмом до своєї жорстокої, незаконної, агресивної війни проти України є віроломною та цинічною наругою над історією. Під приводом денацифікації президент Росії вбиває навіть тих людей, які пройшли через пекло, у тому числі тих, хто пережив Голокост", - сказав Штайнмаєр.
Також він назвав війну Росії проти України переломним моментом епохи.
"Путін, напавши на Україну, остаточно руйнує основу європейського світопорядку. Напад на Україну є нападом на ідею ліберальної демократії та на цінності, на яких вона заснована: це свобода, рівність, повага до прав людини та людської гідності", - зазначив Штайнмаєр.
Президент ФРН визнав, що помилявся та не вірив у можливість того, що Путін "у своєму імперському божевіллі" готовий привести власну країну до політичного, економічного та морального розорення.
- 8 квітня Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав скликати трибунал щодо воєнних злочинів Росії та президента Володимира Путіна.
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