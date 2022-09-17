Штайнмаєр обіцяє Україні безстрокову підтримку
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр обіцяє безстроково підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно
Про це Штайнмаєр наголосив під час зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком.
"Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив німецький президент.
Своєю чергою Стефанчук зауважив, те, що зараз відбувається на фронті є справді переломним моментом.
"Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу у суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні", - підкреслив голова парламенту.
Стефанчук закликав президента Німеччини посприяти ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, зокрема у питанні постачання сучасної зброї.
- 17 вересня очільник Спілки військовослужбовців бундесверу Андре Вюстнер заявив, що через нестачу придатної військової техніки у збройних силах країни вона повинна припинити її постачання Україні. Вюстнер заявив, що "багато хто в бундесвері побоюється, що така політика подальшої канібалізації наших військ матиме негативні наслідки", зокрема для зобов’язань Берліна в межах НАТО і підготовки німецьких військовослужбовців.
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