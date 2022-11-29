Про це пише Deutschlandfunk Kultur.

29 листопада у Берліні під час відвідин логістичного центру Німецького товариства Червоного Хреста в аеропорту перед відльотом до Північної Македонії президент Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до додаткової допомоги Україні.

"Мільйони людей зараз стикаються з зимою у темряві та холоді", - сказав Штайнмаєр.

Президент закликав німецькі міста та муніципалітети вступати у партнерські відносини з Україною для більшої допомоги з огляду на зиму: "Завдяки цьому допомога може надаватися небюрократично, від людини до людини".

Також Штайнмаєр просить робити пожертви для того, аби гуманітарні організації мали змогу придбати необхідну техніку, зокрема генератори, обігрівачі.

29 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася.

Також розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS.

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