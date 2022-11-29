Штайнмаєр закликав Німеччину надати додаткову допомогу Україні з огляду на наближення холодів
Президент Німеччини Штайнмаєр на тлі руйнування української енергетичної інфраструктури виступив за збільшення підтримки Києву з огляду на наближення зими
Про це пише Deutschlandfunk Kultur.
29 листопада у Берліні під час відвідин логістичного центру Німецького товариства Червоного Хреста в аеропорту перед відльотом до Північної Македонії президент Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав до додаткової допомоги Україні.
"Мільйони людей зараз стикаються з зимою у темряві та холоді", - сказав Штайнмаєр.
Президент закликав німецькі міста та муніципалітети вступати у партнерські відносини з Україною для більшої допомоги з огляду на зиму: "Завдяки цьому допомога може надаватися небюрократично, від людини до людини".
Також Штайнмаєр просить робити пожертви для того, аби гуманітарні організації мали змогу придбати необхідну техніку, зокрема генератори, обігрівачі.
- 29 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася.
- Також розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе