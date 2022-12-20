Про це пише CNN з посиланням на уряд Німеччини.

20 грудня Франк-Вальтер Штайнмаєр мав годинну телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

"Штайнмаєр підкреслив спільний інтерес Китаю та Європи в припиненні війни за умови виведення російських військ", - пише видання.

Президент Німеччини попросив Сі Цзіньпіна використати свій вплив на Росію та вплинути на Путіна щодо війни в Україні.

Також Штайнмаєр подякував президенту Китаю: "за чітке неприйняття ядерних загроз з боку Росії".

Під час розмови президент ФРН підтвердив рішучість Німеччини продовжувати допомагати Україні. Штайнмаєр наголосив, що Європа не відступить від погроз РФ і вживає запобіжні заходи проти енергетичної кризи.

Президент Німеччини додав, що російська агресія зміцнила обороноздатність України та згуртованість Європи, а Путін принципово прорахувався.

29 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що пропозиції про перемир'я з Росією "безрозсудні", адже встановлення припинення вогню зараз, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася.

Також розробник робототехніки та автономних систем Milrem Robotics, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів (UGV) THeMIS.

29 листопада президент Німеччини Штайнмаєр на тлі руйнування української енергетичної інфраструктури виступив за збільшення підтримки Києву з огляду на наближення зими.

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