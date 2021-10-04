Штраф та відсторонення від роботи на рік: в Україні винесли перший вирок за підробку COVID-сертифікатів

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігоря Клименка на нараді в Офісі президента, передає пресслужба МОЗ в Telegram.



Лікар із Павлограда (Дніпропетровська область) отримав штраф 34 тис. грн та позбавлення права працювати за фахом протягом одного року.



За минулий тиждень було проведено 13 обшуків і відкрито 12 справ.



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