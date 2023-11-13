Штучно створюється механізм недієздатності місцевого самоврядування, - виконавчий директор Асоціації міст України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми провели аналітику, за якою 166 громад України не мають сільських, селищних, міських голів. Це вражаюча і величезна цифра, звісно, причини у кожному випадку різні. Десь по суду відсторонили, десь впровадили військову адміністрацію, десь людина мобілізувалася, але самі цифри кричущі. З 1470 територіальних громад зараз 166 не мають своїх представників", - підкреслив виконавчий директор Асоціації міст України.

Олександр Слобожан додав, що також було проведене ще одне дослідження, за яким 7% депутатів місцевих рад склали свої мандати після постанови Кабміну про заборону виїзду за кордон. Це в основному жінки, які не є військовозобов'язаними, і це пряме порушення їхніх прав. Також ця постанова звужує права та повноваження не тільки щодо жінок, а й до інших категорій людей у місцевих радах, які не є військовозобов'язаними.

"Де-факто, це блокування роботи місцевого самоврядування, бо у результаті 166 голів відсутні та 7% мандатів. Тобто штучно створюється механізм, коли місцеве самоврядування не є дієздатним, і тоді вводиться пряме центральне управління. І цей процес розширюється і розширюється, виникає запитання: в який момент у нас в Україні припинить функціонувати місцеве самоврядування? " – зауважив пан Олександр.

На його думку, там, де призначена військова адміністрація, відновлення не відбувається, бо працюють тимчасово призначені люди. А обрана муніципальна влада представляє інтереси своєї територіальної громади.