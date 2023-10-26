Правоохоронці з самого ранку проводять обшуки у в.о мера Сум Павлик, - ЗМІ

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на власні джерела та начальницю пресслужби СМР Ольгу Семенисту.

Зазначається, що також у Сумах проводяться одночасно 12 обшуків у підприємців, на комунальних підприємствах та в самій міській раді.

"Перевіряються факти того, що низка суб’єктів господарської діяльності за попередньою змовою зі службовими особами Сумської міської ради привласнюють бюджетні кошти, виділені на придбання товарно-матеріальних цінностей", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Сумського РУП за оперативного супроводу УСР у Сумській області під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури.

Пізніше "Суспільне" повідомило, що обшуки у міській раді пов’язані із закупівлями зимового одягу для добровольчих військових формувань міста.

Відомо, що обшуки проводились у службових кабінетах керуючої справами виконавчого комітету Юлії Павлик, кабінетах бухгалтерського обліку та начальника відділу з конкурсних торгів міськради.

"Ми проводимо процесуальні заходи у приміщенні Сумської міської ради, а також в інших осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення. Заходи проводяться в рамках кримінального провадження, яке відкрито за фактом заволодіння бюджетними коштами під час проведення бюджетних закупівель", - повідомила речниця Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України Наталія Калиновська.

Що відомо про справу мера Сум Лисенка

Олександр Лисенко є мером Сум з 2014 року, він із лютого 2012 року очолює Сумську обласну партійну організацію ВО "Батьківщина". Директором Департаменту інфраструктури міста на сайті міськради Сум указаний Олександр Журба.

2 жовтня НАБУ та СБУ затримали Лисенка і Журбу під час отримання хабаря у 1,4 млн грн. За даними правоохоронців, вони вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн. У разі відмови чиновники погрожували створенням перешкод для ведення бізнесу в місті.

Пізніше їм повідомили про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Дії мера Сум та директора Департаменту кваліфікували за ч. 4 ст. 368 КК України.

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Лисенку. За словами заступника керівника САП Андрій Синюка, прокурори клопотали про його арешт з можливістю внесення 10 млн грн застави, проте його арештували на два місяці з можливістю внесення застави у 3 млн грн.

6 жовтня Лисенка випустили під заставу.

9 жовтня суд на 2 місяці відсторонив від посади Лисенка.