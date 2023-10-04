САП проситиме для підозрюваного в корупції мера Сум арешт із заставою 10 млн грн

Про це повідомив Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк.

"САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави", - сказав він.

Крім того, прокурор проситиме суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 5 млн гривень застави й для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради, додав Синюк.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.