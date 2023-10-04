САП проситиме для підозрюваного в корупції мера Сум арешт із заставою 10 млн грн
Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме Вищий антикорупційний суд заарештувати мера Сум Олександра Лисенка з правом внесення 10 млн грн застави
Про це повідомив Укрінформу заступник керівника САП Андрій Синюк.
"САП клопотатиме про арешт мера міста Суми з можливістю внесення 10 млн гривень застави", - сказав він.
Крім того, прокурор проситиме суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення 5 млн гривень застави й для очільника Департаменту інфраструктури Сумської міськради, додав Синюк.
Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 2 жовтня НАБУ та СБУ затримали міського голову Сум і директора департаменту інфраструктури міста, які набито вимагали в місцевої компанії з вивезення сміття хабар у 2 млн 130 тис. грн, а в разі відмови платити погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу. 3 жовтня посадовцям оголосили підозру.
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